Continua il tour di Vittorio Brumotti in giro per l’Italia. L’eccentrico e simpaticissimo inviato di Striscia la Notizia sta attraversando tutto il Belpaese con la sua amata bicicletta. Un viaggio di oltre 2600 chilometri sostenuto da Intesa Sanpaolo alla scoperta delle bellezze della nostra Nazione. Si parla di ben 113 ore sui pedali e 20 mila metri di dislivello.

Il tour è patrocinato dal Fai e abbraccerà diversi Comuni e borghi di tutta l’Italia. Brumotti nei giorni scorsi era stato in Umbria, ad Assisi, ora il ciclista ligure si trova invece in Costiera Amalfitana. Come potete vedere dalle foto che vi mostriamo (targate Julio Fusco), il mitico Brumotti è passato per Positano, ha fatto tappa anche ad Atrani e ha fatto visita ad Amalfi.

L’intero percorso è stato ideato proprio dal ciclista stesso, che ricordiamo è stato campione del mondo di bike trial nel 2006 ed è detentore di diversi Guinness World Records. Il tour terminerà poi il 6 luglio prossimo, presso il Giardino della Kolymbethra ad Agrigento. Infine, la bicicletta di Vittorio Brumotti sarà messa all’asta e il ricavato devoluto all’associazione Famiglie Sma.