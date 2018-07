E’ tutto pronto per l’arrivo di Donald Trump a Positano. Ovviamente non ci riferiamo alla figura in persona del presidente degli Stati Uniti, ma ad un’opera letteraria firmata Gennaro Sangiuliano, ovvero “Trump, vita di un presidente contro tutti”. Questa sera, infatti, si chiuderà la rassegna letteraria “Positano 2018, Mare, sole e cultura”, giunta alla sua 26° edizione. L’evento è previsto alle ore 21 presso il Covo dei Saraceni. Oltre a Sangiuliano saranno presenti Giuseppe Malara, Rino Sica e Armando Siri.

Un evento che si concretizzerà in una vera e propria riflessione sia sulla figura del presidente degli Stati Uniti, figura controversa e che fa discutere ogni giorno di più e che si estenderà ad un discorso più ampio di politica estera. “Trump è certamente un personaggio complesso- ha affermato Sangiuliano- un Giano bifronte. Non proprio un esempio di stile, si dirà. Eppure, nella sua biografia si possono rintracciare elementi sorprendenti che non sono stati quasi mai raccontati, forse perché non coerenti rispetto all’abito che gli era stato cucito addosso”.

Gennaro Sangiuliano è vicedirettore del Tg1-Rai. Laureato in giurisprudenza, PhD in diritto ed economia, collabora al «Sole-24Ore» e «Libero». È titolare del corso di Storia dell’Economia presso l’Università Luiss – Guido Carli di Roma e direttore della Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno. Ha pubblicato: Giuseppe Prezzolini: l’anarchico conservatore (Mursia, 2008), Scacco allo Zar 1908-1910: Lenin a Capri, genesi della Rivoluzione (Mondadori, 2012), Putin. Vita di uno Zar (Mondadori, 2015), Hillary (Mondadori, 2016). Con Vittorio Feltri è autore di Una Repubblica senza Patria (2013) e Il Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa (2014), entrambi editi da Mondadori.