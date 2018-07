Costiera Amalfitana. L’ex calciatore Poulsen in una nota villa a Praiano

Poulsen ex calciatore in forza alla nazionale danese è in vacanza in Costiera. Ha scelto una nota villa di Praiano per soggiornare.

Il calciatore viene ricordato per quell’increscioso episodio del giugno 2004, allorquando durante Danimarca – Italia, Totti gli si rivolse con uno sputo.

Francesco Totti all’epoca disse di non riconoscersi assolutamente nelle immagini viste in televisione e di essere profondamente addolorato per l’accaduto. Allora gli costò tre giornate di squalifica dovute al gesto antisportivo, l’accusa ne chiese quattro