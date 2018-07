Continua la carrellata di vip in Costiera Amalfitana. Dopo Lebron James, Bono Vox, e tantissimi altri, ora è il turno della bellissima Beyoncé. La cantante statunitense è in queste ore a bordo di uno splendido yacht insieme al compagno Jay-Z: non è la prima volta che i due fanno capolino in Costiera Amalfitana dopo i loro tour europei.

Beyoncé è una cantante di fama internazionale, nominata per 62 volte ai Grammy Awards, con 22 trionfi (19 dei quali da solista è seconda, per numero di vittorie, solo ad Alison Krauss tra le artiste di sesso femminile. Comincia la sua carriera in qualità di membro fondatore del girl group Destiny’s Child, famoso e pluripremiato trio R&B, insieme all’amica d’infanzia Kelly Rowland e alla cantante Michelle Williams. Nel 2003 ottiene grande successo da solista pubblicando, durante una pausa del gruppo, il suo primo album Dangerously in Love, dal quale provengono le hits Crazy in Love, Naughty Girl e Baby Boy, assieme al noto cantante Sean Paul. Dopo lo scioglimento del gruppo, nel 2006 pubblica il suo secondo album, B’Day, uscito alla posizione numero 1 della Billboard 200 e produttore di hit come Déjà vu, Beautiful Liar, assieme alla cantante Shakira, e Irreplaceable.

Foto TMZ.