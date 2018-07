Costa d’Amalfi, per Vincenzo intervento riuscito: l’annuncio della famiglia

L’intervento è finito!!!! Ed è perfettamente riuscito. Grazie a Dio e a voi tutti

Questo è il messaggio gioioso, che è stato dato dalla famiglia di Vincenzo, lo sfortunato giovane di Ravello coinvolto nell’incidente di Amalfi circa una settimana fa, che oggi è stato operato al Ruggi d’Aragona di Salerno.

Una bellissima notizia per tutta la Costa d’Amalfi, che per questo preoccupante evento si è unita in una gara di solidarietà, che ha portato tante persone a donare del sangue per il 17enne ravellese.

Le preghiere sono state esaudite e non vediamo l’ora che la Costiera Amalfitana intera, possa riabbracciare questo suo sfortunato figliolo.