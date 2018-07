Costa d’Amalfi, Sanità: pronto soccorso di Castiglione sotto organico ad agosto. Aspettiamo il morto?

Scatta domani il 1 agosto e sul pronto soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi c’è una fuga dalle responsabilità. Il 25 luglio infatti a Ravello si erano riuniti i vertici dell’Azienda Ospedaliera in occasione di un convegno, ma questi si sono ben guardati dal mettere piede nella struttura ubicata nella frazione di Castiglione.

Il declinare le responsabilità dei vertici aziendali, vuol dire l’assenza di un rianimatore, un personale medico composto da quattro unità che non riesce a organizzare i turni, nessuna novità sui 20 posti letto promessi in Costiera Amalfitana e tante altre questioni che restano sospese. L’ultima volta per il ripristino delle pulizia, si arrivò a far defecare un paziente a terra, mentre per il ripristino della reperibilità del rianimatore, fu necessario attendere una morte: una condizione che è figlia della politica dell’emergenza.