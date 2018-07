“Costa d’Amalfi Night Ride” , andare in bicicletta di notte da Salerno a Positano . Grande evento il 13 luglio, ecco le info! Una pedalata notturna a bordo della propria bici lungo la Costiera Amalfitana: è questa l’iniziativa dall’ASD Cicloamatori “Le Aquile” che ha organizzato per il 13 luglio la prima edizione della “Costa d’Amalfi Night Ride”.

Alla pedalata in notturna potranno partecipare solo chi possiede una tessera di ciclismo riconosciuta dagli Enti di Promozione. Inoltre potranno partire solo i ciclisti muniti di luci e gilet catarifrangente come predispone il CdS. Chi non possiede la tessera non potrà partecipare.

Il ritrovo sarà alle 21.00 in Via Alvarez (antistante alla Spiaggia Santa Teresa) e la partenza alla francese sarà dalle 23.30 alle ore 00.30. Il percorso si snoderà da Via A.Alvarez a Salerno e proseguirà per Vietri, Cetara, Capo D’Orso, Maiori, Minori, Amalfi, dove ci sarà una sosta, e poi ancora si proseguirà verso Praiano e Positano dove sarà effettuata seconda sosta. Da Positano si riprendere la strada del ritorno fino a Vietri dove finirà la prima Night Ride con la distribuzione degli attestati.

Il primo percorso da Salerno ad Amalfi e ritorno è di 50 Km ed è adatto e consigliato per i meno allenati mentre il percorso Salerno – Positano e ritorno di 80 Km è per i più allenati. La CicloPedalata non è una competizione e non comporta nessuna stesura di classifiche e nessun riconoscimento in premi.

La “Costa d’Amalfi Night Ride” nasce per sensibilizzare i tanti ciclisti, e non solo, al rispetto del Codice della strada durante la circolazione nelle ore notturne su strade urbane ed extraurbane.

Per partecipare all’evento è obbligatorio il Giubbino Catarifrangente (sarà sufficiente quello che portiamo in auto con il marchio CE); il Casco con punto luce; la Luce anteriore ben fissa al manubrio con attacchi idonei (si consigliano almeno 500 lumen poiché la luce anteriore non serve solo a vedere la strada e i sui pericoli ma a farsi notare dagli automobilisti e la Luce posteriore continua.

ASD Organizzatrice ASD Cicloamatori “Le Aquile” – mail: cicloamatori.aquile@virgilio.it

Cell. 346.30.33.552 www.audaxitalia.it