In Costa d’Amalfi finalmente ci sarà un’area di sgambamento per cani: sarà gestita dall’ENPA

Finalmente l’area di sgambamento per cani sta per diventare una bellissima realtà! Esiste da anni la necessità, per centinaia di famiglie della Costa d’Amalfi e per i turisti che hanno un cane, di far divertire, in libertà, i loro amati amici a quattro zampe in un’area sorvegliata, protetta e dedicata.

“L’amministrazione comunale di Maiori ha fatto la Sua parte, affidando all’ENPA un’area di circa 1.500 metri quadri a San Pietro, in località Lanario. Agli amministratori la nostra gratitudine – scrive l’Ente di Protezione Animali in una nota – per la sensibilità dimostrata verso i bisogni reali dei cittadini e dei turisti e per essere stati i primi a risolvere tali problematiche in Costa d’Amalfi. Assicuriamo che l’attività dell’ENPA avverrà nel pieno rispetto delle leggi vigenti e che l’USO della STRUTTURA da parte di cittadini, turisti e dei loro amici a 4 zampe SARÀ GRATUITO.”

“Tuttavia, occorre, ora, un altro sforzo: si tratta di rendere agibile e funzionante l’area che ci è stata consegnata. Abbiamo appena iniziato, ma le nostre risorse sono nulle: noi ci finanziamo solo grazie a versamenti volontari. Ci rivolgiamo, pertanto, ai cittadini della Costa d’Amalfi e ai turisti, affinché apportino il loro contributo, tramite:

Donazioni

Offerte

Sostegno con Tesseramento

Partecipazione personale

Contiamo sulla sensibilità e sull’impegno di tutti per rendere concreto ed efficace, in poco tempo, un servizio atteso da tanti anni.”

Il presidente dell’ENPA Costa d’Amalfi, Benedetto Amato, ringrazia quanti daranno supporto a questa iniziativa. L’ente è contattabile attraverso i recapiti che metteremo qui sotto: qualora si volessero fare delle donazioni all’Associazione, ci sono anche le credenziali dei Conto Corrente.

3384027762

costadamalfi@enpa.org

IBAN: IT17Q0335901600100000133126, Banca prossima Spa di Milano – Causale: Area sgambamento Maiori