Costa d’ Amalfi ancora un incidente a mare per trentenne di Scala. Ma non c’è idroambulanza e si va con elicottero, spreco di denaro e rischia per la vita, il M5S e Grillo che fanno?

Costa d’ Amalfi ancora un malore in spiaggia, salvo trentenne di Scala. Ma l’ASL ancora non ha idroambulanza, il M5S e Grillo che fanno? Che sia chiaro la colpa è della Regione Campania e dell’ASL di Salerno , non sappiamo di preciso chi sia il responsabile delle deficienze del 118 in Costiera amalfitana , che è la più famosa del mondo se pensate a Positano, Amalfi e Ravello che importanza hanno e nel complesso territorio UNESCO, bandiera blu, verde e gialla..

Ma a che servono questi riconoscimenti se ancora oggi parliamo di emergenza sanitaria? L’ultimo caso grave ieri per un trentenne di Scala che ha avuto un incidente a mare , è scivolato dalla barca dove si trovava ed ha avuto una emoraggia addominale per il colpo ricevuto.

Ci sarebbe da ridere o da piangere per come poi si sono sviluppati i soccorsi. Preso da mare è stato portato in ambulanza a Ravello per il pronto soccorso e da qui è ritornato indietro per prendere l’eliambulanza.

SPRECO DI DENARO PUBBLICO ASSOMMATO A MAGGIOR RISCHIO DI MORTALITA’

E nessuno lo dice!!! Solo Positanonews

Una piccola nota a margine nella stessa Positano , con la spiaggia forse più frequentata d’ Italia in questo momento, con 10 mila persone al giorno almeno, non c’è un presidio sanitario. I tempi di attesa , normali e senza ritardi e senza inconvenienti, sono di circa mezzora.

Calcolati da noi sul posto dal malore

Il turista ha il malore gli amici o la compagna devono chiedere aiuto, si guardano intorno e non vedono nessuna bandiera o riferimento a cui rivolgersi, si perde minimo 10/15 minuti prima che qualcuno gli dica di chiamare il 118 Chiamano il 118 a Napoli centralizzato , se gli va bene ci mettono cinque minuti, ma se sono velocissimi. Devono capire che è successo e dove, qualificare il tipo di intervento da effettuare, successivamente chiamare il pronto soccorso con ambulanza Ambulanza con medici e volontari della Croce Rossa si trovano a Fornillo, devono uscire dal presidio, andare sull’ambulanza , scendere circa un chilometro e mezzo di strada, poi recarsi all’accesso del depuratore e chiedere aiuto ai porter per poi arrivare al punto di intervento. Tempo variabile ma almeno dieci/quindici minuti . OVVIAMENTE ci possono essere inconvenienti , il traffico, le ambulanze già bloccate.

La cosa più assurda e vergognosa è che in piena estate con picchi di centomila persone a mare non si prende una idroambulanza CHE A CONTI FATTI NON SOLO SALVA LA VITA MA FA ANCHE RISPARMIARE SOLDI!!!

E se domani.. Come diceva una famosa canzone.. Ma che domani e domani, siamo già ad agosto e non sappiamo nulla! La metteranno domani? Rimane la vergogna, l’estate è cominciata da un bel pezzo se non ci sono stati morti è solo per un caso

E non venite a parlarci di Coste Sicure, è uno scandalo!!!

Positanonews è dalla parte dei cittadini non ci fermiamo alla cronaca e non finiremo mai di indignarci