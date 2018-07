Il Corpo di Cristo Gesù onorato dal Nob. Cav. Attilio De Lisa con spilla forma ostensorio simbolo eucaristico per Sacramento prima comunione.

Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa (Padre di Rocco e Vincenzo designato nel Libro d’Oro della famiglie Nobili e Notabili Italiane con stemma-logo Nobiltà Italiana identificativo del casato ) cattolico cristiano praticante del Comune di Sanza (originario di San Rufo) facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro ed attuale Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con il Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi + dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI oltre appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede (Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica) riconosciuto dallo Stato Italiano (sottolineando proposto al Sig. Prefetto Francesco Russo della Prefettura di Salerno per il conferimento di CAVALIERE al merito dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e di congeguenza all’Ufficio Cerimoniale di Stato del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri) onorando anche la Croce del Santo Sepolcro di Gerusalemme appesa al collo che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” con il Gran Priore Internazionale Francesco Russo oltre a Sanza in veste di Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani di cui come Papa Francesco rivolto al Bene Comune delle persone bisognose e povere quindi a prenderci cura degli altri con la prevenzione permanente e non di propaganda temporanea + per la Politica del Bene Comune.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana.alla Giustizia e alle Forze Armate.