CONTROLLORI DEI BUS AGGREDITI A SALERNO

Aggrediti due controllori e due vigilantes su un pullman di Busitalia. È accaduto ieri mattina a Bellizzi, mentre il bus percorreva la statale 18. I controllori si sono avvicinati ad un gruppo di nordafricani ed hanno chiesto loro di mostrare il ticket. Gli stranieri non erano in possesso del biglietto e li hanno aggrediti. Sono volati pugni e schiaffi. L’autista del bus è stato costretto ad accostare il veicolo al ciglio della strada e sono intervenute anche due guardie giurate, già presenti nel bus, ma anche loro sono state aggredite.

L’ALLARME

I viaggiatori hanno allertato telefonicamente i carabinieri, giunti poco dopo la richiesta di pronto intervento a riportare la calma. I tre aggressori sono stati identificati mentre i feriti hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Medicate le ferite, refertate con pochi giorni di prognosi. Al momento le vittime non hanno sporto denuncia ai carabinieri, ma dovrebbero farlo nelle prossime ore. Sconcertati dell’accaduto i viaggiatori che erano a bordo del bus partito da Battipaglia e diretto a Salerno che hanno tentato in tutti i modi, insieme ai vigilantes, di riportare la calma senza riuscirci sino all’arrivo dei carabinieri.

LE REAZIONI

Sull’episodio con una nota stampa è intervenuto Gerardo Arpino, segretario generale Filt-Cgil di Salerno. «Esprimiamo sdegno dice Arpino per la vile aggressione perpetrata ai danni di due lavoratori di Busitalia Campania e due guardie giurate in servizio sul bus 8 – Salerno Battipaglia avvenuta ieri. A loro va la solidarietà di tutta la Filt Cgil. Condividiamo il percorso intrapreso da Busitalia Campania consistente nella presenza delle guardie giurate a bordo degli autobus a supporto dei lavoratori e dei passeggeri».

«Chiederemo – conclude la nota – l’istituzione di un tavolo congiunto con le aziende e la Prefettura di Salerno, per predisporre tutte azioni necessarie per prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale». Purtroppo altre aggressioni sempre ai danni di controllori e autisti di bus di linea, si erano già verificate nei mesi scorsi.