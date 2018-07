Il Coni assegna la Stella d’oro al Merito sportivo al Social tennis Club di Cava de’Tirreni

La Commissione nazionale benemerenze sportive, su proposta del Coni provinciale, ha deliberato l’assegnazione della Stella d’oro al Merito sportivo al Social Tennis Club di Cava de’Tirreni, presieduto dall’avv. Francesco Accarino, per l’importante contributo dato allo sport.

“Ringrazio Nello Talento e Paola Berardino -afferma il presidente Francesco Accarino- per aver proposto questo riconoscimento che premia una lunga galleria di dirigenti, sportivi, appassionati e praticanti, che per oltre ottanta anni hanno conservato la tradizione dell’ospitalità, della pratica tennistica, delle relazioni sociali. L’avvicendarsi delle generazioni allo sport garantisce un’eterna gioventù, la possibilità di conservare, ma anche di rinnovarsi nel tempo.”

La Stella d’oro al Merito sportivo fa seguito a quella d’Argento, conferita dal Coni nel 2012 ed a quella di Bronzo, assegnata nel 2007 in occasione dei 70 anni dalla fondazione del Circolo.

La benemerenza verrà consegnata nel corso di una cerimonia che sarà organizzata a breve. A darne comunicazione il delegato provinciale Coni Paola Berardino.