12 giugno 2018 – La Repubblica

Per gioco e per passione. Ad appena undici anni, Lisa Nastro, alunna della scuola media “Bonito Cosenza” di Castellammare di Stabia, si troverà a rappresentare la Campania alla finale nazionale del concorso “Kangourou di Matematica”, in programma a Cervia dal 28 al 30 settembre.

Il concorso, col patrocinio dell’università di Milano, ha lo scopo di promuovere e diffondere la cultura matematica tra i ragazzi. A Lisa e a una collega studentessa di Manfredonia, l’onore di uniche rappresentanti del Sud Italia alla competizione.

L’alunna stabiese è approdata alla finale individuale dopo aver vinto alla semifinale di Baronissi, dove la scuola “Bonito Cosenza”, guidata dalla preside Maria Giugliano, ha partecipato con venti alunni.