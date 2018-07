Conca dei Marini sta meglio uomo colpito da infarto, ma 118 carente in Costa d’ Amalfi. La vergogna di Positano e della idroambulanza. Grillo intervieni!

Conca dei Marini sta meglio uomo colpito da infarto, ma 118 carente in Costa d’ Amalfi . Ieri ancora un intervento al pronto soccorso di Castiglione di Ravello.

Un sessantenne di Conca , accompagnato dai familiari con la propria auto, alle prede con un mal di stomaco inspiegabile, si è recato nella struttura ospedaliera e li il cardiologo gli ha riscontrato un infarto.

Trasportato in eliambulanza da Maiori al Ruggi di Salerno è ora fuori pericolo.

Ma il 118 è carente in Costa d’ Amalfi. Mancano postazioni strategiche, la cosa più scandolasa è che l’ASL e la struttura sanitaria della Regione Campania non ha un presidio sulla spiaggia di Positano.

Parliamo di 10.000 persone al giorno ( diecimila ), e di interventi quotidiani, anzi anche più che quotidiani, del 118 con la Croce Rossa, che per fortuna ha fatto una buona postazione sulla Statale Amalfitana 163 alla Sponda, altrimenti il paese era sguarnito anche li.

Allora immaginate che significa

Ci si sente male, non si ha un punto di riferimento, mentre si capisce a chi chiamare e mentre si chiama il 118 che a sua volta allerta le ambulanze, vengono i soccorsi, se si è fortunati, passa mezz’ora. In questo caso si rischia grosso

Si ha un malore improvviso, ma poi ci si riprende. In questo caso si attivano ambulanze, uomini e risorse che dalla strada dvono arrivare in spiaggia. Spreco enorme di risorse economiche e umane

Non ne parliamo poi dell’idroambulanza assolutamente necessaria qui. Positano, Praiano, la stessa Conca, i tempi per intervenire in questi luoghi sono biblici, MA NON PARLIAMO DI RITARDO, sono deficienze della politica e di chi organizza l’emergenza sanitaria.

Non si possono accusare i medici e il personale se ci mette tempo per intervenire, se l’organizzazione è così fallace e incapace di comprendere i rischi che si corrono senza presidi in spiaggia.

Ma il nuovo Ministro Grillo lo sa con chi abbiamo a che fare?