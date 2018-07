Comune di Castel San Lorenzo: Nob. Cav. Attilio De Lisa,successo del convegno \"ruolo delle donne nelle forze armate\"

Infatti il Presidente Nob. Cav. Attilio De Lisa (con la gioia della presenza insieme al Prof. Antonio Landi Presidente Federazione Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui ha piena stima) dal Comune di Sanza della Diocesi di Teggiano-Policastro facendo riferimento a Mons. Antonio De Luca (Padre di Rocco e Vincenzo originario di San Rufo Referente Provinciale e Presidente Sezione Comune di Sanza dedicata al defunto Caporal Maggiore “Giordano Giuseppe” Medaglia d’Argento al Valor Militare delle II guerra mindiale facedo parte della Federazione Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci oltre ad essere sia dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O. di Sapri che designato nel Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili Italiane + appartenente sia all’ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede riconosciuto dallo Stato Italiano che dei dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani) si è recato ieri 30 giugno 2018 (come prima uscita fornito sia di fascia identificativa che di distintivo identificativo) ad onorare tale evento seduto in prima fila e dove ha ricevuto durante gli interventi l’onore di essere citato e del saluto come Presidente sia da parte del Sindaco Avv. Giuseppe Scorza che dal Presidente locale Cap. Attilio Capozzolo di cui ha ringraziato entranbi apertamente e graditamente.

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione “Cav. Luigi Peduto” di Castel San Lorenzo,nell’ambito dei festeggiamenti del Centenario della I Guerra Mondiale. Infatti l’ANCR ha organizzato un convegno sul tema “IL RUOLO DELLE DONNE NELLE FORZE ARMATE”,QUINDI IERI SABATO 30-06-2018, ORE 19.00 CASTEL SAN LORENZO – Sala Polifunzionale del comune, Via Vigna della Corte.

Come da programma si è svolto prima con i saluti: – Il Presidente ANCR Sez. di Castel San Lorenzo,Cap. Attilio Capozzolo portando i saluti e ringraziamenti diretti alla presenza del Sottoscritto; – Il Presidente Provinciale ANCR Prof. Antonio Landi; – Il Sindaco di Castel San Lorenzo, Avv. Giuseppe Scorza portando i saluti e ringraziamenti diretti alla presenza del Sottoscritto.

Seguito prima dalla relazione della Prof.ssa Giuseppina Di Stasi di cui è esposto un accenno al termine e dopo dagli interventi di: – Gen. Antonio Masi; – S. Ten. di Vascello Valentina Giudice di testimonianza diretta; – Rappresentanti Femminili dell’Esercito, dei Carabinieri e della Marina.

Convegno-serata moderata dal Giornalista dott. Luigi Maiale

Al termine del convegno è stato cantato da tutti l’Inno di Mameli – Inno Nazionale d’Italia con la Bandiera Tricolore dell’Associazione.

Era il 1963, quando fu presentata la prima proposta di Legge per l’istituire del servizio militare volontario femminile nelle forze armate dello Stato.

Forse sperimentale nel 1992, con le prime 29 donne “soldato” nell’Esercito Italiano a Roma. Nel 1995, invece la promozione dell’arruolamento volontario femminile e l’accesso alle carriere. Nel gennaio 1997 il disegno di legge delega e poi, nel 2000 le donne entrano nelle forze armate.

Secondo i dati più aggiornati, il personale militare femminile in servizio nelle quatro forze armate nazionali è così rappresentato: 5991 (6,30%) nell’esercito; 1246 (3,10%) nell’aeronautica; 2041 (5,20%) nella marina (compreso la Guardia costiera); 2569 (2,47%) nell’Arma dei carabinieri.

Infine da Referente Provinciale e Presidente Sezione Comune di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci vanno i rigraziamenti al Sindaco Avv. Giuseppe Scorza e Amministrazione per la gradita accoglienza insieme alla Sezion e locale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci compreso Presidente Cap Attilio Capozzolo e alle Forze Armate in presenza sia del Generale Antonio Masi dell’Esercito Italiano che del S. di Vascello Valentina Giudice della Marina di Salerno oltre la stima di sempre al Prof. Antonio Landi Presidente Provinciale Federazione Salerno di cui si è rafforzato sempre di più il rispetto reciproco.