Benzema è il sogno di tutti i napoletani. De Laurentiis e Ancelotti s’incontreranno in settimana per parlare dell’attaccante francese. Non è facile l’operazione. Il Real Madrid lo valuta 50 milioni e lo stipendio è di quelli che tutti vorrebbero: 8,5 mln annuali. L’unica pecca di questa operazione è l’impossibile futura rivendita visto che il francese ha 31 anni. De Laurentiis ha promesso un mister X agli azzurri, sarà lui?

De Laurentiis ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista spagnolo Fabiàn Ruiz. Il calciatore in queste ore effettuerà le visite mediche a Villa Stuart e successivamente firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri per 5 anni guadagnando 1,8 mln. Operazione da 30 milioni. Fabiàn dopo aver visitato la città a Giugno è pronto per il ritiro a Dimaro.

Dopo aver disputato un ottimo mondiale fino ad ora, Willian è nel mirino del Barcellona. Il Chelsea lo valuta 80 milioni di euro. Il club catalano pensa ad uno scambio più una somma di denaro. La pedina di scambio sarebbe Paulinho, il cui valore è di 50 milioni.

Dopo le voci di mercato riguardanti un possibile approdo di Mohamed Salah al Real Madrid, l’egiziano ha firmato un nuovo contratto con i Reds che ha spento qualsiasi voce di mercato.

Kevin Prince Boateng è un nuovo calciatore del Sassuolo. Ritorno in Serie A per prendersi di nuovo la scena. Dopo il Milan, il ghanese ha avuto tre esperienze: due in Germania con lo Schalke 04 e l’Eintracht Francoforte ed una in Spagna con il Las Palmas, ora ritorna nel nostro campionato con i neroverdi. Un acquisto molto intelligente della società emiliana.

Christian Mulier