Claudia Cardinale, l’attrice più importante degli anni 60′ avvistata a Positano!

Claudia Cardinale, all’anagrafe Claude Josèphine Rose Cardinale, è un’attrice italiana. Da molti è stata definita l’attrice più importante degli anni ’60. Un’attrice straordinaria nota in tutto il mondo almeno quanto Sophia Loren o Gina Lollobrigida. La stampa internazionale spesso l’ha definita anche la donna più bella al mondo di quel periodo. E’ stata avvistata in queste ore a Positano, in esclusiva riportiamo la notizia su Positanonews.