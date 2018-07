CILENTO VIOLENTA RISSA A CAMPAGNA, INTERVENGONO I CARABINIERI: SEQUESTRATI BASTONI E COLTELLI

Nella serata di ieri, a Campagna in via Piantito, per cause in corso di accertamento e comunque per futili motivi, si verificava una violenta rissa tra un cittadino rumeno domiciliato a Battipaglia e due cittadini del posto.

I militari della Stazione locale, intervenuti prontamente sul posto, procedevano a dividere gli uomini coinvolti ed a sequestrare un bastone ed un coltello trovati nella disponibilità del cittadino rumeno, nonché altro grosso coltello artigianale rinvenuto in un terreno adiacente i luoghi della rissa.

Il rumeno riportava lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Tutti i coinvolti venivano deferiti in stato di libertà per rissa aggravata e lo straniero anche per porto di strumenti atti ad offendere senza giustificato motivo.

ZEROTTONOVE