Cilento Maria Marotta unico arbitro donna della serie C maschile

A due anni di distanza dalla promozione ad arbitro internazionale per i campionati femminili, Maria Marotta accede nella lista dei direttori di gara per la C maschile. Il suo atteggiamento imparziale, determinato e sicuro è alla base del successo. Marotta, 34 anni, originaria di San Giovanni a Piro (Salerno) vicino Sapri nel profondo Cilento , è l’unico fischietto in gonnella nei campionati di calcio professionistico . Il lavoro in banca e gli impegni di moglie non la distraggono dagli allenamenti quotidiani. Per Maria, però, correre in un campo è linfa vitale. Dal 2001 è iscritta alla sezione Aia di Sapri guidata da Franco Tulimieri. «È un’emozione unica sapere che uno dei nostri migliori elementi abbia raggiunto una tappa così importante. Un obiettivo centrato con sacrificio, competenza e forte spirito di volontà. Marotta sottolinea Tulimieri è ormai un idolo per le ragazze iscritte alla nostra sezione. Nonostante i successi resta una ragazza semplice, la stessa che 17 anni fa iniziò a seguire i corsi per arbitri». Per il fischietto in gonnella inizia, dunque, un’altra avventura e c’è chi è convinto che la sua tenacia la porterà presto ad arbitrare in serie B. Soddisfazione anche da parte del presidente nazionale Nicchi.