CILENTO Licenziamenti negli ospedali del Cilento e Diano, solidarietà de “La Forza del Futuro”

VALLO DELLA LUCANIA. L’associazione “la Forza del Futuro” è solidale sulle problematiche lavorative che in questi giorni si prospettano in merito ai licenziamenti presso l’azienda Dussmann service srl. Lo fanno sapere attraverso una nota.

Undici posti di lavoro sono a rischio presso le strutture ospedaliere di Vallo della Lucania, Polla e Roccadaspide perché, come motivato dalla società che fornisce servizi di ristorazione, sono in esubero.

Inoltre, vengono paventati vari restringimenti dei diritti dei lavoratori pensando, tra l’altro, di spostare il personale per esigenze di sostituzione e coperture a distanze oltre i 100 Km. “Condividiamo in toto le prossime attività di denuncia dei sindacati (Flaica-Club-Salerno) e ci uniamo alle loro attività per evitare i licenziamenti e ripristinare i diritti dei lavoratori nella nostra zona già così vilipesa e carente di lavoro”, fanno sapere da “La Forza del Futuro”.

