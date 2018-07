CILENTO INCIDENTE MORTALE SUL LUNGOMARE DI CAPITELLO, MORTO 24ENNE

Ancora un sabato notte di sangue per le strade del salernitano. A perdere la vita un 24enne a bordo della sua moto, a Capitello, frazione di Ispani. Secondo quanto rivela La Città, il giovane originario di Maratea, era alla guida del proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare la morte del ragazzo. Ferito ma non in pericolo di vita l’amico che si trovava con lui a bordo della moto.

