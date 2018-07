Cilento, Diario di strada del cronista scalzo, Matarazzo-De Magistris, nella cultura c’è tutto

Nella cultura c’è l’antidoto contro le mafie. La corruzione, l’illegalità. C’è l’economia, c’è il lavoro. C’è tutto. Il futuro comincia ora. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris a Vatolla, Cilento, comune di Perdifumo, Palazzo De Vargas per “Manifesto Mediterraneo”, idee, progetti, sentimenti, parole, per il futuro che incomincia ora. Prove da governatore campano per De Magistris?. Vincenzo Pepe, presidente Fondazione Vico: “credo fortemente che l’esperienza napoletana della politica di De Magistris, possa diventare un modello per il Cilento”. Nazario Matarazzo, referente per il Cilento del Movimento Dema, sua un’accurata analisi delle problematiche del Cilento, spopolamento, sanità , “occorre una nuova fase della politica”. Il sindaco Paolillo, “grande la difficoltà nell’amministrare un piccolo comune”. Cilento a tinte fosche, con un gran numeri di suicidi negli ultimi due anni, criminalità, il caso Vassallo non risolto, la vena polemica con Alfieri. Deciso l’intervento di Dario Vassallo. (Giovanni Farzati)