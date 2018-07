Cibi sospetti e senza etichettatura: pioggia di multe da migliaia di euro

SARNO – Controlli a raffica della polizia municipale di Sarno su cibi e bevande. Decine di ambulanti abusivi sono stati sanzionati e merce sequestrata, per lo più frutta e verdura. Alimenti senza alcuna tracciabilità ed è task force dei vigili urbani che negli ulrtimi giorni hanno elevato sanzioni per migliaia di euro. Furgoncini e camion carichi di frutta e verdura, il tutto esposto al caldo e al sole per ore.

A spiegare i controlli e le sanzioni che hanno colpito gli abusivi è l’assessore alla sicurezza, Gianpaolo Salvato. «Le verifiche sono state effettuate in riferimento alla tracciabilità degli alimenti ed in particolare alla loro provenienza. Vari sono stati i sequestri e la distruzione degli alimenti che non garantiscono notizie circa le origini del prodotto a norma di legge, soprattutto in questo periodo dell’anno. Credo che ciascuna persona debba fare attenzione scegliendo attentamente gli alimenti etichettati».