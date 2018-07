Chiusura della Statale Sorrentina dal prossimo 11 settembre. Scendono in campo i sindaci

Con molta probabilità dal prossimo 11 settembre potrebbe essere chiusa la Statale sorrentina per permettere l’esecuzione dei lavori al viadotto San Marco. In caso di chiusura il traffico verrebbe deviato verso Castellammare con tutti i disagi conseguenti. I sei sindaci della penisola sorrentina intendono investire della questione il prefetto Carmela Pagano e potrebbero stabilire dei contatti anche con le altre amministrazioni municipali interessate dalla chiusura. Per cercare di limitare i disagi è stata proposto all’Anas di far slittare l’inizio dei lavori ai mesi di novembre e dicembre in modo da salvaguardare il periodo estivo durante il quale il traffico è notevolmente maggiore. Nelle prossime ore potrebbe essere prodotto anche un documento firmato da tutti i sindaci per lanciare un appello per la tenuta del territorio nel caso in cui l’Anas dovesse confermare l’inizio dei lavori per il prossimo 11 settembre.