Chiusura della Statale Sorrentina, appello al Prefetto di Napoli

Il Deputato Vitiello: “Abbiamo chiesto il differimento dell’inizio dei lavori”

Ieri mattina ho incontrato il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, per discutere dell’ipotesi di chiusura della Statale Sorrentina per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza. Pur comprendendo la necessità di tali lavori, ho ritenuto opportuno sollecitare il Prefetto a intraprendere un confronto con l’Anas in tempi rapidissimi.

Il problema è evidente: la decisione di chiudere la Statale Sorrentina nel mese di settembre rischia di diventare un clamoroso boomerang per il turismo e per la viabilità nel tratto Castellammare-Sorrento.

In questi giorni ho voluto confrontarmi con Sindaci e albergatori della Penisola Sorrentina per comprendere meglio la questione e studiare insieme a loro una soluzione alternativa.

In effetti, mi sento di condividere le loro preoccupazioni: l’idea di chiudere la Statale nelle ore notturne a partire dall’11 settembre – e quindi in un periodo ancora caldo per il turismo – rischia di trasformare tutta l’area in un enorme ingorgo.

Al contrario, la possibilità di differire di qualche mese gli interventi – che potrebbero cominciare in autunno inoltrato – sarebbe sicuramente più plausibile e meno invasiva per il traffico in Costiera e nell’area stabiese.

La comprensione e l’interesse manifestati dal Prefetto di fronte alle esigenze da me rappresentate mi spingono ad essere fiducioso.

Catello Vitiello

Deputato Gruppo Misto-Maie