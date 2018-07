Chievo A e Parma B rischiano retrocessione per illeciti, spera il Crotone

ROMA La stangata, come previsto, per il Chievo è arrivata intorno alle 18 dopo due ore di dibattimento. Ha usato il pugno duro la Procura della Figc guidata da Giuseppe Pecoraro che ha chiesto 15 punti, da scontare nella stagione 2017-18, ovvero con valore afflittivo, e 36 mesi di squalifica per il presidente Luca Campedelli. Stessa richiesta anche per il Cesena, che in serie B si era salvato ma che ora è fallito. La penalizzazione di quindici punti nasce dalla richiesta di 5 punti per le tre stagioni al centro delle presunte plusvalenze fittizie. Se il Tribunale dovesse accogliere quanto proposto dall’accusa, il Chievo (i veneti si sono salvati con 5 punti di vantaggio sul Crotone retrocesso), finirebbe in serie B.

I VALORI GONFIATIIl processo riguarda le plusvalenza fittizie fatte dalle due squadre negli ultimi tre anni. Materiale bollente nelle mani della Procura che ha messo sotto la lente quindici trasferimenti che hanno coinvolto 30 giocatori tra cui 24 giovani. Dalle carte emerge che il valore congruo di vendita sarebbe di 4 milioni, Chievo e Cesena (responsabilità diretta) hanno chiuso le trattative per 70 milioni. Circa il 1650% di aumento con un guadagno netto di 66 milioni. I dati sono stati ricavati grazie all’estrazione dalla «nota integrativa» dei bilanci delle due squadre i dati relativi alla voce plusvalenze. Una parolina che nasconde vuoti e magagne. E allora scorrendole si notano valori in costante crescita. Ad esempio il Chievo vede nel 2014 un cifra superiore ai 7 milioni, nel 2015 diventa 13 milioni, nel 2016 sale a 19 e lo scorso anno arriva a 21,5 milioni.

CALCIATORI COME MERCEAl di là delle cifre gonfiate emerge che solo 7 di questi calciatori hanno stipulato un contratto: retribuzione a fronte del vincolo preso con la nuova società. Di questi solo 4 hanno avuto il minimo federale. Inoltre molti non sono mai stati impiegati dalla società acquirente che anzi li ha ritrasferiti gratuitamente e nella maggior parte dei casi a squadre dilettantistiche. E poi salta all’occhio che nessuno di questi trasferimenti abbia visto il coinvolgimento di procuratori. Scorrendo la lista si va da Ismail Haddou (classe 1996) valore 50mila euro venduto per 930mila, passando per Thomas Gkaras (classe 1998) valore 50mila euro ceduto per 2 milioni, e finendo a Carlo Alberto Tosi valutato sempre 50mila euro ma acquistato per 4,5 milioni.

LA DIFESAIl Chievo però è pronto a dare battaglia battendo su due tasti: errori nelle valutazioni prese da siti come transfermarkt.it e sull’improcedibilità in quanto la procura si sarebbe rifiutata per due volte di ascoltare il presidente Campedelli e quindi l’improcedibilità sarebbe nei fatti. Duro il commento del legale dei gialloblù, Marco De Luca: «Mi aspettavo una richiesta pesante da parte dalla Procura della Figc perché di solito quando si ha torto si fanno sempre richieste pesanti per suggestionare i tribunali. Più la richiesta è pesante e più è debole la proposta di deferimento». Si attende la sentenza del Tribunale attesa entro fine settimana. Il tempo, anche per eventuali appelli, non è molto: giovedì 26 è previsto il varo dei calendari e quasi sicuramente al posto del Chievo sarà messa una X.

MAGGIORE OTTIMISMOAppare più serena la situazione del Parma che grazie al suo avvocato, Eduardo Chiacchio, e a quello dell’attaccante Emanuele Calaiò, Paolo Rodella, sembra aver messo a segno punti importanti nel primo grado del processo che lo vede coinvolto. I due legali tengono testa all’accusa che ieri mattina davanti al Tribunale presieduto da Mario Antonio Scito ha chiesto due punti di penalizzazione da scontare nel campionato 2017-2018 o, qualora la sanzione venisse applicata al prossimo campionato, sei punti da scontare in serie A. La prima richiesta, se accolta, farebbe sfumare la promozione della formazione gialloblù e in questo caso potrebbe subentrare il Palermo, accolto al processo per il suo interesse diretto (ma a sua volta rischia il deferimento per illecito amministrativo). Per Calaiò, invece, la richiesta è di 4 anni di squalifica e 50mila euro di ammenda.

SI PUNTA ALLA SLEALTÀA inguaiare il Parma sono i messaggi spediti tramite whatsapp dallo stesso attaccante all’ex compagno di squadra Filippo De Col («Ei pippein non fare il cazzein venerdì, mi raccomando», «Dillo anche a Claudiein (Claudio Terzi, ndr)» e «Soprattutto per il rapporto che avete con me») prima dell’incontro del 19 maggio scorso con lo Spezia che ha sancito la promozione in serie A degli emiliani. Calaiò ha precisato: «Erano messaggi scherzosi, sono pulito e corretto». Per il suo legale l’accusa della Procura Figc è «assurda, infamante e assolutamente infondata», e per questo ha chiesto l’assoluzione o la derubricazione a slealtà sportiva. Il legale del Parma, Chiacchio, si è detto esterrefatto per la richiesta. «Cosa può fare una società di fronte a un sms? Qual è il suo potere di controllo?», ha domandato l’avvocato in merito alla presunta responsabilità oggettiva del club e ricordando poi i precedenti di Paganese e Poggibonsi che nel processo Dirty Soccer «hanno ricevuto un solo punto di penalizzazione per un caso simile». La sensazione è che alla fine, con la derubricazione a slealtà per Calaiò, il Parma resterà in A e riceverà una multa salata o al massimo partirà con un paio di punti in meno.