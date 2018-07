Chiesa di San Michele a Piano di Sorrento , cambia il colore dal giallo al marroncino? Sarà così? Cerchiamo immagini più antiche inviatele a direttore@positanonews.it . Continuiamo ad essere gli unici a chiedersi cosa porteranno questi lavori della ditta Parlato di Vico Equense, per i cui costi il parroco don Pasquale Irolla ha chiesto l’oro ai fedeli e ora organizzerà un evento di street food al quale invitiamo a partecipare perchè anche noi amiamo questo tempio.

La foto di Federico Iaccarino raffigura la Basilica di San Michele l’anno del terremoto ( 1980) . La facciata non era gialla ma marroncina. Verrà ripristinato questo colore originario?

E’ proprio sul termine “originario” che ci sarebbe da dire. E’ davvero quello il colore originario? Se è così nulla questio , anche se non si può pretendere di ripristinare tutto l’originario.I fedeli non sono stati “costretti” a donare l’oro. È una donazione libera e volontaria che si fa dappertutto anche a Positano. Ma sono “spinti” moralmente a farlo, se si ha una grossa fede e si va sempre in quella chiesa, alla richiesta di oro vi è una sorta di spinta ineluttabile a donarlo . E’ noto come vi sia una grande forza persuasiva da parte di “autorità” religiose e spirituale, fa parte di conoscenze comuni. Ma nessuno ha mai detto che sono stati obbligati.

Non è obbligatorio pubblicare le spese nel dettaglio , come ci dicono. Non lo è , ma la maggior parte delle chiese pubblicano tutti i resoconti. Se ai fedeli sta bene, figuriamoci.

Per i colori ricordiamo quello che fece il sindaco di Vico Equense Benedetto Migliaccio dimostrò dai quadri che prima il colore era ancora diverso. Dunque anche la Soprintendenza di Napoli può sbagliare, come già è successo.

Dunque bisogna capire se si vuole ripristinare il colore originario, quale è il colore originario. E se proprio questo è lo scopo allora perchè non ripristinare tutto come prima. Se si volesse rispettare la struttura originaria bisognerebbe stravolgere tutto. A partire dall’altare che era orientato diversamente. Il tempietto ovviamente non c’era così come le porte di bronzo. All’inizio la chiesa era romanica poi ha assunto caratteristiche barocche.

Dunque i progetti e i lavori effettuati e perchè , i costi nel dettaglio ed i particolari ancora non si riescono ad avere. Proviamo a sapere del colore?

Chi ha foto o dipinti di quadri più antichi, può mandarceli?

