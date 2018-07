La Costiera Amalfitana è meta indiscussa di tanti influencer, che nel web hanno trovato la loro consacrazione. Nei giorni scorsi, ad Amalfi, c’è stata una fashion blogger nostrana, Chiara Nasti, giunta sulla Divina da invitata ad un matrimonio.

L’influencer 20enne napoletana, ha postato sul proprio profilo Instagram delle foto in cui si ritrae con un esuberante outfit full gray, con tanto di clutch firmata Yves Saint Laurent, con qualche scatto in piazza ad Amalfi ed in compagnia del suo inseparabile fidanzato Ugo al ricevimento nunziale, in una location nei pressi di Amalfi.

La blogger, che è stata protagonista di una breve parentesi nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sembra sia stata anche a Positano.