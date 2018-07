Cetara ombrelloni abusivi sulla spiaggia , interviene la Capitaneria. Costiera amalfitana terra di nessuno in estate. Questa mattina sono intervenuti gli uomini del comandante Alfonso Raiola con la Capitaneria di Porto di Salerno, che hanno accertato l’illecita attività di due soggetti, residenti, i quali, in virtù di una regolare concessione per attività di noleggio attrezzatura sulla spiaggia libera, contravvenivano al regolamento. Invece di assegnare, ad ogni richiesta, ombrelloni e sdraio, da qualche settimana i due avevano pensato bene di disporre, dal primo mattino, tutte le attrezzature in loro possesso, occupando, per l’intera giornata, un’area di circa 120 metri quadrati. Al pari di un vero e proprio lido.

Sequestrate le attrezzature, i due sono stati denunciati per occupazione abusiva di area demaniale e dovranno affrontare un processo al Tribunale di Salerno. Ma in questo periodo, fine luglio e agosto, la Costa d’ Amalfi diventa terra di nessuno e l’occupazione abusiva del pubblico diventa lo sport quotidiano.