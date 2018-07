Il Cardinale Sepe, il neo Sindaco Antonio Palomba insieme ai parroci della Diocesi Torrese hanno preso parte ieri lunedi 2 Luglio alla celebrazione dei 50 anni di Sacerdozio di Don Giuseppe Sorrentino parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù di Torre del Greco. Una Comunità intera in festa per Don Giuseppe chiamato benevolmente”Don Peppino” che con il suo carisma e amore per la fede e stato sembre affianco dei più bisognosi. Il Cardinale Sepe nei suoi ringraziamenti a Don Giuseppe hà voluto ricordare anche la Santificazione del Beato Vincenzo Romano( U’ prevt faticatore) che avverrà ad Ottobe a Roma sottolineando che i 50anni di Sacerdozio non a caso sono capitati in coincidenza della Santificazione di un’altro parroco San Vincenzo Romano un segno questo ha continuato il Cardinale Sepe dell’amore di Dio verso i suoi fratelli..