CAVESE, PRESENTATA UFFICIALMENTE LA DOMANDA DI RIPESCAGGIO IN SERIE C

Come era previsto, la Cavese è riuscita a presentare la domanda di ripescaggio in Serie C con un giorno d’anticipo rispetto alla scadenza, prevista per domani alle 13. I metelliani adesso sono davvero ad un passo dal ritorno in terza serie dopo 7 anni.

Ecco la nota del club biancoblu: “La Cavese 1919 srl comunica di aver depositato presso la sede della COVISOC a Roma e alla Lega Pro a Firenze, la domanda di ripescaggio per il prossimo campionato di Serie C“.

“Il segretario generale, Giuseppe Pascarelli, ha consegnato la domanda completa sia nella parte economica che per la documentazione fornita dal Comune di Cava de’ Tirreni per i criteri infrastruttutali“

Intanto, continuano gli allenamenti a Sturno per gli aquilotti. Dopo la cancellazione dell’amichevole contro l’Avellino, la Cavese scenderà in campo oggi alle 18 contro l’AIC Equipe Campania(squadra di giocatori senza contratto). Il match sarà visibile attraverso il canale Facebook ufficiale della società metelliana.

NANDO ARMARANTE ZEROTTONOVE