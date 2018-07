Castellammare di Stabia. Lotta alla sosta selvaggia a Pozzano, denunciati 9 parcheggiatori abusivi ed elevati 40 verbali

Castellammare di Stabia. A Pozzano, nei pressi degli stabilimenti balneari, nella giornata di ieri la Polizia Municipale ha denunciato 9 parcheggiatori abusivi ed ha elevato oltre 40 verbali per la sosta selvaggia. I parcheggiatori abusivi denunciato sono stati scoperti mentre facevano posizionare auto e scooter ai lati della carreggiata per poi riscuotere quello che può essere definito un vero e proprio “pizzo”. Come disposto dal decreto Minniti ora rischiano, dopo la denuncia, di essere sottoposti al daspo urbano. In tal caso non potrebbero frequentare la città ed i loro nominativi saranno schedati dalla Questura di Napoli. Secondo le nuove disposizioni il provvedimento vale anche come precedente. Infatti se dovessero essere nuovamente sorpresi a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo rischierebbero un provvedimento fino a due anni. Oltre ai parcheggiatori abusivi si intensificano i controlli anche nei confronti degli automobilisti indisciplinati, con lo scopo di ridurre il giro di affari illecito dei parcheggiatori abusivi.