Castellammare di Stabia. Barista aggredito da un ras e da un complice con una mazza da baseball

Poco dopo la mezzanotte, in un bar di Piazza Spartaco, entrano un ras del quartiere Savorito ed un suo complice che, con una mazza da baseball aggrediscono uno dei giovani dipendenti, colpendolo anche con calci e pugni, per poi darsi alla fuga. Si tratterebbe di un raid punitivo. La vittima è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso del vicino ospedale “San Leonardo” per ricevere le cure del caso. Nel frattempo sull’aggressione è stata aperta un’inchiesta e gli investigatori stanno esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per cercare di risalire all’accompagnatore del boss che, invece, è stato già riconosciuto.