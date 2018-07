Castellammare, a Pozzano caro prezzi sui lidi. Nessuna agevolazione per i cittadini stabiesi

L’estate sui lidi a Castellammare di Stabia si fa calda, per quanto riguarda il costo dei servizi. Rispetto al 2017, il livello medio dei prezzi per accedere ai servizi balneari sembra essere addirittura aumentato. Il caro prezzi riguarda l’ingresso ai lidi (si parla di 5 euro per l’ingresso), i costi legati all’acquisto di un lettino o per un ombrellone (a partire da 7 euro) oltre al costo per il parcheggio dove serve (5 euro).

Secondo quanto scrive Stabia Channel, l’ingresso per legge non dovrebbe essere richiesto, ma il costo viene mascherata sotto la voce servizio, raggiungendo i 5 euro in molti lidi, anche quelli che un tempo erano considerati economici e adatti per i giovani. I prezzi di lettini ed ombrelloni invece in alcune spiagge raggiungono anche i 10 euro.

Una famiglia di quattro persone quindi si troverebbe a pagare, per una giornata a mare, sui 50 euro tra ingressi, parcheggio e lettini ed ombrelloni. La cifra non regge il paragone con i prezzi modici di località vicine, come per esempio Marina di Puolo dove, senza l’ingresso, la stessa famiglia presa in riferimento spenderebbe circa 20 euro, avendo la possibilità di fare un bagno in una spiaggia da Bandiera Blu.

Un altro problema dei cittadini stabiesi riguarda proprio il paragone con le limitrofe località della Penisola Sorrentina, da Vico Equense a Massa Lubrense, dove esistono lidi che prevedono agevolazione nei prezzi per i residenti, ma a Castellammare di Stabia questo sembra proibitivo: nei weekend gli stabiesi sono costretti a recarsi nei lidi privati, perché le spiagge libere ormai ridotte a spazi limitati sono esaurite fin dalle luci dell’alba, trasformando la discesa a mare in un bene esclusivo ed un agio per ricchi.