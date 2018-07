Castellammare: Nicola De Martino non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Nicola De Martino 36ennè, Nicola e la sua fidanzata Mina, originaria di Pimonte, viaggiavano in sella allo scooter in direzione Acqua della Madonna, mentre l’altra coppia in sella alla Yamaha era diretta verso via Panoramica al momento dell’impatto violentissimo in via Acton.

Al Cardarelli di Napoli c’è anche la fidanzata, che versa in condizioni piuttosto serie ma non sembra in pericolo di vita. Sono gravi le condizioni anche dei due passeggeri della Yamaha, ma entrambi non destano forti preoccupazioni: uno di essi è ricoverato all’ospedale di Boscotrecase, mentre la donna si trova ora all’ospedale San Leonardo.

La redazione di Positano news si stringe al dolore della famiglia di Nicola.