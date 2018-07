Castellammare l’attore – assessore Radice “Porterò la cultura nelle case”

Castellammare di Stabia «Dobbiamo riportare la cultura nelle case. Il mio obiettivo è mettere in campo progetti, con l’aiuto di associazioni e scuole, che spingano le famiglie a sedersi a tavola e parlare di Eduardo, di Viviani ». Bella intervista di Tiziano Valle di Metropolis oggi Lello Radice, vicesindaco e assessore alla Cultura di Castellammare, ne parla con il sorriso sulle labbra, con entusiasmo. Lo stesso con il quale ha accettato l’incarico che gli ha proposto il sindaco Gaetano Cimmino. «Non mi aspettavo questa chiamata, mi ha colpito il suo approccio. Mi ha spiegato che avrebbe nominato gli assessori per meritocrazia e questo mi ha convinto ad accettare l’incarico ».

È stato apprezzato il lavoro che lei ha svolto come direttore artistico del Supercinema.

«Questo non lo so. Di sicuro con caparbietà sono riuscito a riportare la stagione di prosa nella mia città. Era il grande obiettivo che mi diedi quando decisi di assumere l’incarico. A proposito, per correttezza mi sono dimesso».

Da assessore non avrà molto tempo, Cimmino ha imposto verifiche semestrali.

«Ed è un ottimo modo per amministrare Castellammare. Abbiamo il dovere di dare risposte alla città ed è giusto che il consiglio ci chieda conto di quello che stiamo facendo. Di sicuro siamo anche chiamati a chiedere uno sforzo in più alla macchina comunale».

C’è almeno un obiettivo concreto che conta di presentare alla prima verifica.

«Nella pubblica amministrazione ci sono leggi e tempi, che non appartengono al privato, ma almeno per quanto riguarda gli eventi conto di preparare un cartellone invernale e uno estivo. Chiederò alle associazioni di formularmi la loro proposta entro il 30 ottobre, poi le esaminerò. Inoltre, insieme ai miei collaboratori, sto lavorando a un progetto che potrebbe rappresentare un grande attrattore per Castellammare, ma non posso ancora svelare nulla».

Cultura non significa solo eventi.

«Lo so bene, già chi ricopre il ruolo di direttore artistico è chiamato ad avere una visione molto più ampia. Partiremo dalla conservazione di un patrimonio drammaturgico straordinario. Ci dobbiamo muovere su tre fronti: famiglie, associazioni e scuola. L’obiettivo sarà quello di far tornare a parlare di teatro, musica e storia nelle case. Oggi incontro gente che non sa chi è Eduardo, Viviani, non è possibile. Dobbiamo mettere in campo una sorta di strategia di marketing territoriale per arrivare in tutte le famiglie. Inoltre, il fatto che la prima delibera approvata riguardi la convenzione con la Soprintendenza per la Reggia di Quisisana penso sia un bel segnale per la città».

Sosterrà l’iniziativa di Salone Viviani?

«Assolutamente sì. Affidare ad associazioni una struttura pubblica per far crescere la cultura, mi sembra una buona cosa. Bisogna preservare queste iniziative. Ad esempio una realtà come la Compagnia degli Sbuffi che opera da 30 anni sul territorio facendo cose eccellenti. Continueremo su questa strada, l’importante è che tutti abbiano rispetto delle istituzioni, perché se si salta questo passaggio diventa tutto più complicato».

La Compagnia degli Sbuffi sarà sfrattata dalla Reggia?

«Io mi auguro che non accada e posso dare un’indicazione, ma dovremo fare attenzione anche ai passaggi burocratici ».

Lei ha la delega alle associazioni, intende rispettare il patto per l’amministrazione condivisa?

«Certo. Ho partecipato a diversi incontri e ho ascoltato interventi qualitativamente importanti. Le associazioni rappresentano una grande risorsa per l’amministrazione».

Tra le sue deleghe c’è anche il turismo, settore strategico per lo sviluppo e il futuro della città.

«Concordo. Finora siamo stati una città turistica, quasi a prescindere dalla nostra volontà. Ha prevalso la bellezza di Castellammare. Adesso il nostro compito dovrà essere quello di fare rete con gli operatori del settore. Voglio discutere con gli albergatori e capire realmente quali sono le loro esigenze e come si può lavorare insieme. Di sicuro dobbiamo cercare di destagionalizzare l’offerta turistica e per raggiungere questo obiettivo anche gli eventi possono essere importanti».

Poi si occuperà di Sport.

«Qui confessò che sto cercando di colmare velocemente qualche lacuna personale. Di sicuro voglio che Castellammare torni a festeggiare la giornata dello Sport, come avviene ovunque il 3 giugno. Poi dobbiamo capire bene la situazione delle Universiadi, perché rappresentano una bella vetrina e un appuntamento importante per tutta la città. Inoltre, dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze sportive. Conto d’incontrare al più presto i dirigenti delle varie società»