Castellammare, invitata a una festa su Facebook 14enne stuprata dal branco. Donne a rischio

Ancora una storia di violenza sessuale su minorenne nella zona stabiese e dei Monti Lattari, questa area della provincia di Napoli nelle ultime settimane è stata oggetto di articoli e denunce su fatti gravi di cui i protagonisti a volte sono amici o conoscenti assolutamente insospettabili, che dietro la gentilezza e la cortesia, addirittura la disponibilità ad essere di aiuto o dare un passaggio, poi rivelano un intento sopraffattore.

Pimonte, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, Castellammare di Stabia , Sant’Antonio Abate, ma non solo , ricordiamo anche quello che è successo qui in Penisola Sorrentina a Meta, dunque da nessuna parte si può stare completamente al sicuro.

San Leonardo di Castellammare di Stabia: una ragazzina di appena 14 anni sarebbe stata adescata su Facebook con la scusa di una festa di gruppo e violentata. «Mi avevano detto che c’era una festa, invece mi hanno sequestrata», ha raccontato la giovane vittima.

La denuncia è scattata non appena la 14enne è stata condotta al nosocomio stabiese. Alle 23 di ieri sera, la ragazza ha varcato la soglia del pronto soccorso e, in preda ai dolori, in compagnia della mamma, chiede l’assistenza dei medici.

I dottori provano a calmarla e l’accompagnano subito nella stanza rosa, quella riservata a chi subisce violenze sessuali. Viene immediatamente visitata e i camici bianchi predispongono tutti gli accertamenti necessari. Nel frattempo vengono allertate le forze dell’ordine e informata la Procura.

Già sono state avviate le indagini per risalire all’identità dei presunti stupratori: la 14enne, di Sant’Antonio Abate, sarebbe stata dunque invitata a una festa e poi violentata a turno dal branco. I violentatori sarebbero tre coetanei, tutti conoscenti della vittima. Un racconto che, se trovasse conferma, sarebbe agghiacciante.

Le donne continuano ad essere a rischio oggetto di violenze inaudite, sopratutto nei confronti delle più deboli o si cercano di metterle anche in condizione di non reagire.