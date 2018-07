Castellammare bruttissimo incidente fra le gallerie , traffico per e da Sorrento. Un brutto incidente fra un ciclomotore e un’auto, un ragazzo è stato ricoverato d’urgenza dal 118 all’ Ospedale San Leonardo.

Lo scontro è avvenuto alle 15 circa, nel bailamme del traffico per le spiagge di Vico Equense. Per i soccorsi problemi per il traffico in direzione per Sorrento e da Sorrento per l’autostrada Napoli – Salerno.

AGGIORNAMENTI

Sarebbero ben tre ciclomotori coinvolti nell’incidente con altrettanti feriti. Non siamo a conoscenza delle loro condizioni