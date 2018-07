Castellammare, blitz della Guardia di Finanza allo store cinese: lotta ai prodotti dannosi

Blitz e maxi sequestro della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia allo store cinese di via Annunziatella: nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti dei prodotti realizzati con materiale dannoso. Materiale per la casa per 4 mila pezzi, sono stati sequestrati nel negozio cinese, che esponeva piatti, bicchieri, pentole e utensili in metallo senza etichette scritte in italiano e l’indicazione di provenienza.

Il titolare dello store è stato denunciato a piede libero dalle autorità giudiziarie, nell’ennesima operazione realizzata a tutela della salute dei consumatori, da parte dei finanzieri. Precedentemente le forze dell’ordine hanno compiuto operazioni di sequestro di giocattoli, messi in vendita senza il marchio Ce, ma tendono ad intensificarsi i controlli dei militari stabiesi, attenti a contrastare la vendita di materiale contraffatto o pericoloso.