Casciello(FI), accuse riguardanti la sicurezza nelle scuole

Il deputato Luigi Casciello, nelle fila di Forza Italia, ha richiesto ai ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca di intervenire su un tema caldo: quello riguardante la stabilità e l’incolumità dei nostri edifici scolastici. La sua mossa è volta a modificare il Decreto Legislativo n° 81 e, di conseguenza, al cambio di attribuzione della responsabilità per quanto riguarda degli obblighi a cui i dirigenti scolastici non possono adempiere per forza di cose.

L’episodio fondamentale

L’episodio, a cui fa riferimento questa richiesta esplicita da parte del deputato, riguarda la Signora “Franca Pepe”, dirigente scolastica dell’istituto di istruzione superiore “Carlo Pisacane”, che ha subito una condanna ad un mese di reclusione, con sospensione condizionale della pena. L’altra persona coinvolta nella situazione è l’ingegnere “Nicola Iannuzzi”, il quale era il responsabile della sicurezza della scuola. L’accaduto, per cui sono stati coinvolti, risale al luglio del 2011 quando uno studente di un liceo di Sapri in occasione degli esami di maturità è precipitato nel cortile interno dell’edificio per colpa del cedimento di un lastrico al quale non si sarebbe dovuto proprio poter accedere. In seguito alle contusioni riscontrate sul corpo del ragazzo, per ora, la dirigente e il responsabile della sicurezza dovranno procedere a versare 15.000 euro sul suo conto a titolo di provvisionale.

Il deputato legato a Forza Italia ci tiene a sottolineare, difendendo i dirigenti scolastici, che la responsabilità non può essere soltanto la loro in quanto delle criticità, in realtà, sono riscontrabili nella normativa vigente ed inerente alla sicurezza nel settore scolastico. In più i dirigenti scolastici non dispongono di mezzi economici sufficienti per poter far fronte a tutte le responsabilità che gli vengono attribuite ogni volta. Sarebbe un bene sottolineare che le scuole sono, di fatto, proprietà degli enti locali quali i comuni, le province e le aree metropolitane e che sono loro a poter intervenire in modo efficace in tutto e per tutto. Dunque, l’interrogazione parlamentare, assume un tono aspro verso il Ministro “Marco Bussetti” che, secondo il deputato, dovrebbe cambiare il Decreto Legislativo n° 81 del 2008 per poter distogliere, da alcune responsabilità, i vari dirigenti scolastici del Paese.