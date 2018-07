IL CARTELLONE DI QUESTO WEEK-END 7-8 LUGLIO 2018

A Trasaella, sagra del friariello e Volo dell’Angelo al rientro della processione domani 8 luglio, Festival intriganti a Sant’Agata e tributo a Pino Daniele in Villa Fondi.

In costiera amalfita l’Amalfi Coast Festival, serie di concerti ad ingresso gratuito e il Ravello Festival.

Sabato 7 luglio Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Icons Company Wayne McGregor

Artisti ospiti Alessandra Ferri, Federico Bonelli, Herman Cornejo (Royal Ballet/Royal Opera House e American Ballet Theatre) Autobiography Edits Bach Forms

Visite guidate al tramonto tra la torre di Montalto e l’area di archeologia industriale dell’ex cava Italsider, aperitivi e assaggi ispirati alle storie, al mito e alla natura della baia.

Programma:

ore 18:00 – Appuntamento alla casa colonica immersa nell’uliveto al centro della baia. Da qui ci muoveremo su e giù per i sentieri, per una visita alla cinquecentesca torre di Montalto e al piccolo insediamento minerario di inizio novecento passando per l’area agricola con l’antico frantoio e gli orti affacciati sul panorama dei Faraglioni di Capri.

ore 19:30 – A conclusione della visita, aperitivi a cura di ‘Bar Itinerante’ di Sant’Agnello (NA) e assaggio a tema a cura di ‘Pasta e…’ di Sant’Agata sui due Golfi, Massa Lubrense (NA).

Nella serata del 23 giugno, saranno presenti le Cantine Stinca di Piano di Sorrento (NA), con una degustazione di vini Penisola Sorrentina DOC, dedicati alla baia!

Prezzi

Intero €10,00

Ridotto (studenti fino a 16 anni) €8,00

Iscritti FAI e residenti in penisola sorrentina €5,00

Aperitivo con assaggio a tema €10,00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA AL NUMERO: 335 84 10 253

Si avvisa che il “parteciperò” all’evento è gradito ma non può costituire prenotazione all’evento stesso.

Si consigliano: scarpe da trekking, acqua, felpa, torcia elettrica.

L’evento Sul far della sera si inserisce nell’ambito della rassegna di eventi “Sere FAI d’estate” – https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/sere-fai-destate/

Si ringrazia UBI Banca, sponsor degli eventi di Sere FAI d’Estate alla Baia di Ieranto.