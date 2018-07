Il carottese Lorenzo Zurino riceve il premio “Le Fonti Food & Wine Awards” alla Borsa di Milano

Il carottese Lorenzo Zurino giovedì scorso, alla Borsa Italiana di Milano, ha ricevuto il premio “Le Fonti Food & Wine Awards” nella categoria Eccellenza dell’anno/Export Food per l’internazionalizzazione ed il modello di business dinamico della sua azienda “The One Company”. Il premio, giunto all’ottava edizione, fa parte del circuito Le Fonti Awards, importante manifestazione internazionale che valorizza l’eccellenza italiana all’estero. La “The One Company” è una società fondata da Zurino nel 2010 e specializzata nel supporto alle aziende dell’agroalimentare nostrano che intendono trovare sbocchi o incrementare la loro penetrazione nel ricco mercato Usa. Lorenzo Zurino ha raccolto una tradizione familiare che da tre generazioni lavora nel food service in costiera amalfitana e penisola sorrentina, Da giovanissimo ha deciso di trasferirsi in America, unendo alla sua preparazione in campo economico e commerciale la grande volontà di far valere le qualità italiana anche oltre oceano. E così Lorenzo Zurino oggi è uno dei manager che è riuscito ritagliarsi un posto di assoluto prestigio nel settore dell’importazione in America di prodotti italiani. Un lavoro svolto con competenza e con assoluta dedizione rendendo Lorenzo un cittadino di cui la città di Piano di Sorrento può andare fiera.