Dopo Capri, visita alla Costiera Amalfitana per Will Smith e famiglia – FOTO

Continua la sfilza di vip in Costiera Amalfitana. Questa volta è l’attore statunitense Will Smith ad aver fatto tappa ai territori splendidi della Divina. Smith, dopo aver passato alcuni splendidi giorni a Capri insieme alla famiglia, ha deciso di spostarsi e fare tappa in Costiera, dove sta trascorrendo fantastici momenti a mare.

Smith ha raggiunto fama mondiale negli anni novanta dopo aver recitato nella serie televisiva Willy, il principe di Bel-Air (1990-1996) e in numerosi film tra cui Bad Boys (1995), Independence Day (1996) e nella saga di Men in Black (1997, 2002 e 2012). Ha ricevuto due nomination all’Oscar per il miglior attore per la sua interpretazione del pugile Muhammad Ali in Alì (2001) e per il ruolo di Chris Gardner ne La ricerca della felicità (2006). Nel 2016 interpreta Deadshot nel film del DC Extended Universe Suicide Squad.