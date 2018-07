Capri. Da un mese fibra fuori uso, niente internet e telefoni muti in molte zone dell’isola

Molti cittadini capresi si ritrovano da oltre un mese con la fibra fuori uso, senza internet e con i telefoni muti. Sono molte le zone dell’isola interessate dal problema, come ad esempio Via Listrieri, Via Sopramonte, Piazzetta Cesare Battisti e Via Longano. Ovviamente la situazione sta creando non pochi disagi. Le categorie che stanno avendo maggiori ripercussioni negative sono chiaramente i commercianti e gli studi professionali, ma anche i privati cittadini si dichiarano esasperati ed invocano una rapida soluzione. Sono numerosi i solleciti rivolti alla Telecom Italia affinché ponga rimedio al guasto, ma la situazione resta immodificata. Nel frattempo in tanti hanno presentato esposti e denunce penali, mentre stanno per partire anche le azioni civili per chiedere il risarcimento dei danni.