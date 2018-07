Capri. Un albergo didattico nella ex sede dell’Istituto Superiore “Alex Munthe”

Nella ex sede dell’Istituto Superiore “Alex Munthe” di via don Giobbe Ruocco nascerà un albergo didattico. I locali di via don Ruocco sono di proprietà del Comune di Capri e si erano liberati a seguito dell’inaugurazione del primo istituto scolastico progettato e realizzato, con un investimento di 5 milioni di euro, dalla Città Metropolitana in via Pagliaro ad Anacapri per accogliere in un’unica sede gli studenti delle scuole superiori dell’isola azzurra.

Il progetto è stato presentato alla Regione Campania dalla Città Metropolitana di Napoli, la Fondazione Its Bact, l’Isis “Munthe” ed il Comune di Capri nell’ambito dell’avviso pubblico per la formazione del piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020 al fine di ottenere il finanziamento pari a 1.186.000 euro.

Il progetto prevede che, all’interno dei locali dell’Istituto Superiore “Alex Munthe”, verrà creato un laboratorio d’impresa didattica, turistica e alberghiera per la formazione, attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro, degli studenti degli istituti alberghieri della Città Metropolitana di Napoli.