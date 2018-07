A Capri tornano i bus riservati ai residenti. Perché non ripetere l’iniziativa anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina?

Da qualche giorno sull’isola sono state istituire lo corse bus riservate ai residenti sulle linee Capri-Anacapri, Marina Grande-Capri e Marina Piccola-Capri. Dopo il successo della scorsa estate si è deciso di ripetere l’iniziativa che permette ai tanti capresi di evitare le lunghe file alle fermate dovendo poi viaggiare su bus strapieni di turisti che in questo periodo affollano l’isola azzurra ed usufruiscono dei mezzi pubblici. Le corse per soli residenti verranno effettuate secondo il seguente orario: 9 – 10,25 – 11,30 – 15 – 15,55 – 17,05 – 17,45. E ci si chiede perché un’iniziativa così valida non possa essere utilizzata anche in costiera amalfitana e penisola sorrentina, dove riuscire ad utilizzare i mezzi pubblici nel periodo estivo è un’impresa titanica, lottando per guadagnare un posto tra i tanti turisti che ogni giorno affollano i mezzi. E’ giusto salvaguardare gli ospiti che decidono di trascorrere le vacanze nei nostri luoghi offrendo loro un servizio di trasporto, ma è altrettanto giusto che questo non avvenga a discapito dei residenti che usano i bus tutto l’anno e che hanno diritto a farlo anche in estate senza dover attendere delle ore sotto il sole e al caldo perché i mezzi sono pieni come scatolette di sardine.