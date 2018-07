Capri : Tilt di Barche, il sindaco di Ischia , accetteremo solo chi paga i nostri porti

Marina Piccola off limits. Un muro di imbarcazioni e superyacht ritorna come ogni estate a far parte della cartolina isolana.

La situazione ad Ischia, con il Sindaco Florio, intende imporre il numero chiuso alle imbarcazioni, invece, a Capri prevale il silenzio delle istituzioni, consapevoli che facendo ciò, porrebbero dei limiti al turismo di lusso.

Da qui la protesta degli ambientalisti dell’isola i quali contestano che la presenza di quelle imbarcazioni a motore metterebbe a rischio l’equilibrio dell’ecosistema marino.

In prima linea Rosalba Giugni di Mare Vivo ” Le imbarcazioni rischiano di danneggiare tutto l’ecosistema, infatti non a caso la Posidonia, una pianta acquatica, che era estesa in tutta l’isola adesso e quasi del tutto estinta così come altri organismi.”