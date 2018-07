Capri, show di Naike Rivelli nella Piazzetta imbarazza i turisti e diventa virale

Show di Naike Rivelli nella Piazzetta di Capri. Mentre Naike stava accompagnando sull’Isola azzurra la madre Ornella Muti al premio “Eccellenze a Capri”, accade un simpatico quanto imbarazzante siparietto, ripreso proprio dallo smartphone del mito cinematografico italiano: l’imprevedibile figlia improvvisamente si siede e si stende sul famoso suolo caprese, suscitando l’ilarità di turisti e passanti.

Naike Rivelli, che ha calcato le orme della madre Ornella, non è nuova in tali uscite social. Pur vantando un esordio da giovanissima sul grande schermo, Naike è diventata un personaggio mediatico per le sue provocazioni, con il coinvolgimento dell’inseparabole madre. Questa volta le immagini diffuse sui social, sono diventati subito virali.