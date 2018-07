Capri, relax per Caterina Balivo: le foto fanno impazzire i follower

Caterina Balivo è un’habitué delle nostre amate coste, ed anche quest’anno non si è fatta mancare una vacanza a Capri. Grande frequentatrice d’estate delle località nostrane come Positano, Nerano e la Penisola Sorrentina, la bella conduttrice presentatrice fa sfoggio sul suo seguitissimo profilo Instagram (ben 880mila follower) di un fisico invidiabile.

Napoletana, volto noto della Rai, sul social fa impazzire il suoi “seguaci” mettendo in evidenza delle curve mozzafiato facendo incetta di like. La presentatrice cerca di restare in contatto con i suoi fans, nonostante sotto le sue foto si presenta qualche commento “audace” di troppo, che ha scaturito una po’ di polemiche.

La Balivo, tra le finaliste di Miss Italia 1999 e una lunga carriera nella Rai con format molto popolari e seguiti come Linea Verde, Festa Italiana e Detto Fatto, il prossimo settembre ritornerà a presentare sulla principale rete nazionale Vieni da Me, un programma che andrà in onda di pomeriggio. Intanto si gode questa vacanza insieme alla piccola Cora, nata dal matrimonio con Guido Maria Brera: con il manager si è unita proprio a Capri, nel 2014.