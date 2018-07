Capri, relax per Ancelotti e ora missione scudetto

Sono quattro i titoli nazionali vinti da Carlo Ancellotti nella sua carriera da allenatore finora: una Serie A (Milan 2003/2004); una Premier League (Chelsea 2009/2010); una Ligue 1 (Psg 2012/2013) e una Bundesliga (Bayern Monaco 2016/2017) ultimo club allenato il Bayern

Intanto prima cena tra il tecnico e il presidente

Un momento di relax, prima della nuova avventura. Il nuovo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono concessi una serata a Capri in compagnia delle proprie signore. Il 10 luglio il ritrovo in Trentino per il ritiro prestagionale. (Foto Carla Catuogno)

Napoli – Buon giorno, Napoli: ma guardandola da lontano, e fa sempre il suo affetto, e specchiandosi nel mare che bagna Capri. È un «attracco» frontale al futuro, a ciò che sarà di sé, del destino – quasi un’amabile condanna – è l’orizzonte insolito in cui Carlo Ancelotti s’è tuffato, godendosi quest’ultimo spicchio di vacanza e dividendosi tra la famiglia e De Laurentiis, che l’ha raggiunto al Quisisana per la prima cena in salsa partenopea. Si comincia, ormai è l’alba d’un nuovo giorno, e mancano appena quarantotto ore al raduno, fissato proprio di fronte, laggiù all’Hotel Vesuvio, sul lungomare di Napoli, per orientarsi in questa favola che gli è stata disegnata addosso: Castel Volturno è, chiaramente, un cantiere a cielo aperto, resterà tale sino al rientro dal ritiro e dalla simil-tournée europea e rivedersi in quello scenario, semplicemente per sottotoporsi ai prelievi, è un inedito da gustare, avvertendo (come mai successo in passato) il respiro della città, il suo magnetismo e le proprie aspirazioni.

L’INCONTRO. La Napoli d’Ancelotti sta assumendo forme definite e si inerpicherà fino al Parco Matarazzo, metà strada tra il Vomero e il cuore della City, in quella casa ch’è stata di Higuain e che da agosto diventerà sua; in uno spicchio di Paradiso in cui dovrebbe avere sua figlia a due passi e suo figlio appena un pochino più distante, verso Posillipo, in un altro angolo imperdibile che finirà egualmente per appartenergli.

PROGRAMMA. C’è un sole pallido, ma che strano!, però Capri resta nel suo incanto il «buen retiro» per questo fine settimana che i coniugi Ancelotti attraverseranno con De Laurentiis, prima di catapultarsi all’imbarco e ripartire, palla al centro, destinazione Dimaro-Folgarida: martedì sarà sudore e sacrificio e poi avanti per tre settimane ancora, sino al primo time out, che precederà un viaggetto europeo tra Dublino (il 4 agosto, con il Liverpool), San Gallo (il 7 agosto con il Borussia Dortmund) e Wolfbsurg (l’11 agosto). Val la pena di godersele ancora, queste quarantotto ore…

fonte:corrieredellosport